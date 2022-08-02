Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на высказывание тренера Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при» и чемпионате мира без участия фигуристов из России.

«Самый лучший рейтинг — выходишь и побеждаешь. Нужно говорить не про рейтинги, а про свою форму, когда нас допустят. Нужно готовить хорошие программы, держать спортсменов в форме. Сейчас российских фигуристок не допускают. Но зачем говорить, если и так понятно, что до конца года их и не допустят. Все остальное — попытка привлечь внимание к себе», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.