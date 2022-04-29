Роднина: «Не факт, что у Самодуровой есть предрасположенность к работе тренера»

Депутат Госдумы РФ трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на завершение карьеры Софьи Самодуровой.

«Это уже настолько нормально, что они в 18-19 лет заканчивают карьеру. Не знаю, сможет ли поменяться ее решение и она захочет вернуться. Что касается ее дальнейшей работы с Мишиным, то могу сказать, что Алексей Николаевич очень хороший и опытный человек. Он давно работает в этом направлении. Но не факт, что у Софьи есть предрасположенность для того, чтобы быть тренером. Если она прыгала тройные, это не значит, что она сможет быть хорошим тренером», — сказала Роднина «СЭ».

Софья Самодурова завершила карьеру и перешла на работу в тренерском штабе Алексея Мишина.

19-летняя спортсменка становилась чемпионкой Европы в одиночном катании в 2019 году. В том же году Самодурова завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.