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Сегодня, 20:23

Роднина: «Не факт, что у Самодуровой есть предрасположенность к работе тренера»

Роднина отреагировала на завершение карьеры Самодуровой
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на завершение карьеры Софьи Самодуровой.

«Это уже настолько нормально, что они в 18-19 лет заканчивают карьеру. Не знаю, сможет ли поменяться ее решение и она захочет вернуться. Что касается ее дальнейшей работы с Мишиным, то могу сказать, что Алексей Николаевич очень хороший и опытный человек. Он давно работает в этом направлении. Но не факт, что у Софьи есть предрасположенность для того, чтобы быть тренером. Если она прыгала тройные, это не значит, что она сможет быть хорошим тренером», — сказала Роднина «СЭ».

Софья Самодурова завершила карьеру и перешла на работу в тренерском штабе Алексея Мишина.

19-летняя спортсменка становилась чемпионкой Европы в одиночном катании в 2019 году. В том же году Самодурова завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.

Фигурное катание
Ирина Роднина
Софья Самодурова
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Навка — о завершении карьеры Самодуровой: «Думаю, обстоятельства повлияли на решение»
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