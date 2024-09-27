Роднина: «ISU решил допустить россиян летом, сейчас обсудят — в каком виде»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов-юниоров на международные соревнования.

«Ваши коллеги двоечники, так им и передайте. Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили еще летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», — приводит слова Родниной РИА «Новости».

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуть россиян на международные соревнования под своей эгидой. Вопрос об этом будет рассмотрен на ближайшем заседании 27-28 сентября.