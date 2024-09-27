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Роднина: «ISU решил допустить россиян летом, сейчас обсудят — в каком виде»

Сергей Разин
корреспондент
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов-юниоров на международные соревнования.

«Ваши коллеги двоечники, так им и передайте. Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили еще летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», — приводит слова Родниной РИА «Новости».

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) может вернуть россиян на международные соревнования под своей эгидой. Вопрос об этом будет рассмотрен на ближайшем заседании 27-28 сентября.

Источник: РИА Новости
Ирина Роднина
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