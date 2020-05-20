Роднина оценила возможное прекращение госфинансирования спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что государство должно поддерживать спортсменов, представляющих Россию на международной арене.

«Профессиональный спорт должен сам зарабатывать, должны быть спонсоры. Поэтому он и называется профессиональным. Ни одно государство в мире профессиональный спорт не содержит. Посмотрите статистику, сколько та же «Барселона» зарабатывает на телевидении, рекламе, продуктах, которые она выпускает. Сейчас получается, что мы себя назвали профессиональными спортсменами, загнали оплату — мама не горюй, а зарабатывать пока не очень научились. Хорошо бы научиться зарабатывать. Но это не относится к спорту высших достижений. Эти спортсмены выступают не за свой клуб, а за страну», — приводит слова Родниной РБК.