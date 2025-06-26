Роднина: «Олимпиада в Италии не последняя для Степановой и Букина»

Депутат Государственной думы Ирина Роднина оценила перспективы Александры Степановой и Ивана Букина после недопуска на Олимпийские игры.

«Недопуск на Олимпиаду морально сломил бы тех спортсменов, для которых эти Игры могли быть последними в карьере. Для Степановой и Букина Олимпиада в Италии явно не последняя, они могут еще выступить на следующих Играх. В этом и есть их мотивация. Плюс у них произошла переоценка взглядов на свою жизнь, когда они решили продолжить карьеру. Хотя не одной Олимпиадой живут спортсмены. Есть много других турниров, на которых нужно побеждать, и это тоже престижно», — сказала Роднина «ВсеПроСпорт».

Степановой 29 лет, а Букину — 31 год. На их счету четыре победы на чемпионатах России. Кроме того, фигуристы являются двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призёрами чемпионатов Европы.

Международный союз конькобежцев (ISU) 13 мая отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.