Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу рейтинга 25 величайших фигуристов в истории по версии Yardbarker. В числе прочих в список попала и сама Роднина, а также Евгений Плющенко, а Алексею Ягудину в нем места не нашлось.

— У Плющенко больше побед, чем у Ягудина, — цитирует РБК Роднину. — Если говорить о конкретных результатах. Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Ягудин один раз выиграл Игры. Плюс у Плющенко есть серебро Олимпиады.

Что там попадать? Надо по результатам смотреть. Это ведь не по принципу «нравится — не нравится», выбирают тех, у кого лучший результат

Также Роднина отметила, что ей в этом списке не хватило двукратных олимпийских чемпионов Белоусовой и Протопопова.