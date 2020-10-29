ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Роднина объяснила, почему Плющенко вошел в список величайших фигуристов, а Ягудин — нет

16:20

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу рейтинга 25 величайших фигуристов в истории по версии Yardbarker. В числе прочих в список попала и сама Роднина, а также Евгений Плющенко, а Алексею Ягудину в нем места не нашлось.

— У Плющенко больше побед, чем у Ягудина, — цитирует РБК Роднину. — Если говорить о конкретных результатах. Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Ягудин один раз выиграл Игры. Плюс у Плющенко есть серебро Олимпиады.

Что там попадать? Надо по результатам смотреть. Это ведь не по принципу «нравится — не нравится», выбирают тех, у кого лучший результат

Также Роднина отметила, что ей в этом списке не хватило двукратных олимпийских чемпионов Белоусовой и Протопопова.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f97af869a794709bb27776b?ruid=uUjlA19OJI+0Dvg8AzWGAg==

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