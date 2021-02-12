Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась по поводу решения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заменить национальный гимн на фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского на предстоящем чемпионате мира.

Об этом решении в интервью РИА «Новости» рассказал президент ФФККР Александр Горшков.

«Мне больше нравится другое, но если решили так... Все равно никакая музыка Чайковского не сможет заменить гимн России! Но раз у нас такая ситуация, то как-то из нее выходить надо, — сказала Роднина «СЭ». — Это все замена. Выходите тогда и принимайте свои медали без музыки! Потому что гимн никакая музыка не заменит — ни народная, ни классика».

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены до декабря 2022 года имеют право выступать на ЧМ и Олимпийских играх только в нейтральном статусе без использования гимна, флага и герба своей страны.

Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

(Данил Алешин)