Роднина о победе Щербаковой на чемпионате России после пневмонии: «Какой тут героизм?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала победу Анны Щербаковой на чемпионате России в Челябинске.

«Если брать девушек, то они очень прилично катались. Все, кто в призерах, это вполне заслуженно. Можно ли назвать победу Щербаковой после пневмонии героизмом? У вас, видимо, сплошные эмоции, как и у комментаторов, у которых все восхитительно и замечательно. У меня нет таких эмоций. Какой тут героизм? Где вы его увидели? В этом и смысл всего спорта — владеть собой, телом и поразить техникой», — приводит Sport24 слова Родниной.

Щербакова стала чемпионкой России, набрав 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ. Тренер спортсменки, Этери Тутберидзе сообщила, что спортсменка могла сняться с произвольной программы из-за плохого самочувствия, но приняла решение выступить.