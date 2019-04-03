Роднина - о Медведевой: "Думаю, что у нее получится разучить по-настоящему сложные прыжки"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала заявление фигуристки Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира и Европы заявила, что собирается учить четверные прыжки в следующем сезоне. 19-летняя фигуристка стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.

– Медведева сообщила, что намерена учить четверные прыжки на следующий сезон. Как думаете, у нее получится стабильно делать четверные сальхов и тулуп?

– Женя – боец. Она много раз подтверждала свой высокий уровень, поэтому думаю, что у нее получится разучить по-настоящему сложные прыжки, – приводят "Известия" слова Родниной. – Хотя мне и не совсем нравится такое развитие женского фигурного катания. Помимо прыжков, должна быть осознанная, красивая программа, и у многих с этим проблема.

Думаю, сейчас начнется борьба за постановщиков. Их не так много. У нас в стране до сих пор тренер зачастую является и постановщиком. На Западе давно идет разделение труда. Один специалист ставит программу, другой – отрабатывает ее, а третий – правит все твои технические программы.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. Она тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, к которому ушла в мае 2018 года. Ранее Медведева занималась в группе Этери Тутберидзе.

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