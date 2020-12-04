Роднина — о банкете после этапа Кубка России: «В Европе за это налагаются штрафы»
11:36
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о соблюдении требований Роспотребнадзора на турнирах по фигурному катанию.
Ранее стало известно, что после одного из этапов Кубка России был проведен праздничный банкет.
«Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, правило видимо, не подействует.
Если выполняются требования Роспотребнадзора — это одна ситуация. Если наблюдаются какие-то смещения — другая», — приводит слова Роднина РИА Новости.
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