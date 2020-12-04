Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о соблюдении требований Роспотребнадзора на турнирах по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что после одного из этапов Кубка России был проведен праздничный банкет.

«Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, правило видимо, не подействует.

Если выполняются требования Роспотребнадзора — это одна ситуация. Если наблюдаются какие-то смещения — другая», — приводит слова Роднина РИА Новости.