ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Роднина — о банкете после этапа Кубка России: «В Европе за это налагаются штрафы»

11:36
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о соблюдении требований Роспотребнадзора на турнирах по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что после одного из этапов Кубка России был проведен праздничный банкет.

«Вот, значит, и ответственность. В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, правило видимо, не подействует.

Если выполняются требования Роспотребнадзора — это одна ситуация. Если наблюдаются какие-то смещения — другая», — приводит слова Роднина РИА Новости.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201204/rodnina-1587626946.html

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