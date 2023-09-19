Роднина не поддерживает запрет на исполнение программы под Rammstein

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала запрет короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на музыку немецкой группы Rammstein.

«Я не говорила, что я поддерживаю запрет программы. Я считаю, что ему нужно было повнимательнее выбирать музыку. И нет ничего страшного в том, что ему ее запретили, у нас такое происходит не в первый раз.

Политические мотивы ее отмены? Я не знаю, по каким мотивам, я только знаю, что в свое время Игорь Бобрин тоже был в такой ситуации. Сейчас мы просто гадаем, надо объяснить, почему ему запретили ее исполнять. А сейчас журналисты быстрее олимпийцев: схватят информацию и первыми бегут ее передавать, а что потом будет — не волнует», — приводит ТАСС слова Родниной.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».