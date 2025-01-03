Роднина назвала Петросян явным лидером женского фигурного катания в России

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выделила сильные стороны российской фигуристки Аделии Петросян.

«Аделия — явный лидер женского фигурного катания в России. С ним у нас в последнее время было все нормально, но я не могу назвать его женским. Там выступают совсем юные девушки, хорошие милые детишки. Они хорошие исполнительницы технических элементов и программ. Не знаю, останется ли Аделия надолго в памяти российских зрителей, но сегодня она самая интересная по прыжкам, композициям и исполнению», — цитирует Роднину Metaratings.ru.

В декабре 17-летняя Петросян стала чемпионкой России в женском одиночном катании. Она выиграла турнир второй год подряд.