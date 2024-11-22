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22 ноября, 23:21

Роднина: «Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час. Полтора-два сезона и все»

Руслан Минаев
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Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о женском фигурном катании в России.

«К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева (хотя она в меньшей степени), что Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона и все», — цитирует Роднину Sport24.

Роднина добавила, что в российском фигурном катании перестали уделять внимание танцевальным дуэтам и спортивным парам, а все свелось к женскому одиночному катанию.

Загитова является олимпийской чемпионкой Игр-2018 в одиночном разряде, Щербакова выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2022. Медведева становилась серебряной призеркой Олимпиады-2018.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Евгения Медведева
Ирина Роднина
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