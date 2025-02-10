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Фигурное катание

10 февраля 2025, 12:58

Роднина назвала интересной идею об однополых парах в фигурном катании

Даниил Аршавский
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на идею создания однополых дуэтов в фигурном катании.

«Однополые дуэты вполне могут существовать в фигурном катании, почему нет? То, что я видела, у меня не вызывает никаких отрицательных эмоций. В акробатике, в цирке есть однополые групповые выступления. Все будет зависеть от того, какие правила, требования будут в однополых дуэтах в фигурном катании», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Роднина отметила, что если из-за однополых дуэтов больше людей будут интересоватьмя фигурным катанием, то она за такое нововведение.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили в качестве дуэта в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе (Швейцария).

Мэдисон Хаббелл и&nbsp;Габриэлла Пападакис выступили в&nbsp;паре на&nbsp;шоу в&nbsp;Цюрихе.Пападакис и Хаббелл показали первый совместный прокат на публике. Неоднозначная реакция болельщиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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Фигурное катание
Ирина Роднина
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