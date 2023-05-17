Роднина назвала ерундой показательный поединок Загитовой и Великой по фехтованию

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что фигуристка Алина Загитова проведет показательный поединок с фехтовальщицей Софьей Великой.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Даже смешно это комментировать. С такой ерундой ко мне не обращайтесь», — сказала Роднина «СЭ».

Показательный поединок по фехтованию между Загитовой и Великой состоится 1 июля в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».