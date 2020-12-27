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Роднина назвала «безвкусицей» костюмы фигуристок на чемпионате России

Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала костюмы спортсменок на чемпионате России в Челябинске.

«Поразила безвкусица костюмов. У всех всё одно и то же: перемыжечки и перетяжечки — у кого сзади, у кого спереди, у других сбоку. Безвкусно. Все костюмы очень однотипны. Во всяком случае по телевизорной картинке показалось именно так», — цитирует «Чемпионат» Роднину.

Чемпионкой России в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, набравшая 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второе место — у Камилы Валиевой (254,01), третьей стала Александра Трусова (246,37).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4227123-rodnina-porazila-bezvkusica-kostyumov-u-figuristok-u-vseh-peremyzhechki-i-peretyazhechki.html

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