Роднина оценила ситуацию с медалями Валиевой: «Есть правила»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с медалями, которые фигуристка Камила Валиева должна вернуть по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Что бы я посоветовала Валиевой? Есть правила, спорт весь живет по правилам, по регламентам, ты должен их выполнять», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

В декабре 2021 Валиева получила дисквалификацию на четыре года по решению CAS, из-за обнаружения в ее допинг-пробах запрещенного вещества триметазидина. Все результаты 18-летней спортсменки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, в частности, золото командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.