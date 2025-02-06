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Допинг

6 февраля 2025, 20:30

Роднина оценила ситуацию с медалями Валиевой: «Есть правила»

Даниил Аршавский
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с медалями, которые фигуристка Камила Валиева должна вернуть по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Что бы я посоветовала Валиевой? Есть правила, спорт весь живет по правилам, по регламентам, ты должен их выполнять», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

В декабре 2021 Валиева получила дисквалификацию на четыре года по решению CAS, из-за обнаружения в ее допинг-пробах запрещенного вещества триметазидина. Все результаты 18-летней спортсменки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, в частности, золото командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Камила Валиева
Фигурное катание
Ирина Роднина
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