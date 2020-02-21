Родители Загитовой показазали, какой отдых они предпочитают
17:52
Мама олимпийской чемпионки Алины Загитовой Лейсан Загитова опубликовала в своем Instagram фотографию с отцом фигуристки и ее супругом Ильназом Загитовым.
— Иногда, чтобы вернуться назад в прошлое достаточно посмотреть на фотографии и в душе тут же становится тепло, и радостно! — подписала Лейсан Загитова фотографию.
13 декабря прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и выступает в шоу.
Из Инстаграма Лейсан Загитовой pic.twitter.com/xOmC47NMUc— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) February 21, 2020
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