Родители Щербаковой: «Тутберидзе избирательна в общении, но это никак не связано с ее успехами»

Родители чемпионки России Анны Щербаковой дали большое интервью «СЭ», в котором рассказали о работе их дочери в команде тренера Этери Тутберидзе на московском катке «Хрустальный».

— Этери Георгиевна по своей природе очень гордый и независимый человек, — отметил Станислав Щербаков. — И достаточно избирательна в общении. Со стороны это может казаться звездной болезнью, но на самом деле никак не связано с ее успехами. И посмотрите, сколько времени она проводит на катке, и сколько маленьких детей у нее в группе. Со звездной болезнью в непредсказуемых малышей так не вкладываются. Мое личное мнение, ни на что не претендую.

— Этери Георгиевна ищет подход к каждому, — добавила Юлия Щербакова. — Очень увлекательно смотреть, как она работает над программами. Она настолько погружается в музыку, образ создается, как картина. Вместе с Даниилом Марковичем они ищут музыку, продумывают хореографию. И потом по ходу сезона, идет постоянная работа над программами, они обрастают новыми деталями. Над прыжками в группе работают все, и Этери Георгиевна, и Сергей Викторович, и Даниил Маркович. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью читайте на сайте «СЭ»