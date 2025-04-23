Родители фигуристов поддержали тренера из Новосибирска, обвиненного в домогательствах

Родители фигуристов группы Константина Медовикова, обвиненного матерью одной из его учениц в сексуальных домогательствах, поддержали специалиста.

«Мы, тридцать родителей детей, которые занимались у Медовикова, не верим в обвинения Антоновой и считаем их ложью. Наших детей опрашивал следователь и никто не подтвердил версию, озвученную Антоновой, кроме ее подруги Хохловой. Тем не менее, он был вынужден написать заявление по собственному желанию, о чем все мы очень сожалеем», — цитирует представителя родительского комитета Лолиту Белову ТАСС.

Белова отметила, что слова Антоновой в адрес тренера с тем, что ее дочь не смогла защитить разряд кандидата в мастера спорта.

Ранее мама фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна сообщила, что Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери. По словам женщины, он лез спортсменке под майку, целовал ее в губы и трогал за грудь. О домогательствах со стороны Медовикова также сообщила мама фигуристки Дарьи Хохловой.