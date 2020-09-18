Ритм-танец на первом этапе Кубка России выиграла только что созданная пара

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями ритм-танца на первом этапе Кубка России в Сызрани. На своем дебютном старте они набрали 78,19 балла и опередили второй дуэт Аннабель Морозов/Андрей Багин (76,60). Третье место — у победителей юниорского Гран-при 2019 года Софьи Шевченко и Игоря Еременко (72,18).

Худайбердиева и Базин встали в пару в конце февраля этого года, но начали постоянно тренироваться лишь с 3 июля. 17-летняя Худайбердиева — вице-чемпионка мира, наивысшим достижением 25-летнего Базина является медаль этапа юниорского Гран-при в 2015 году.

Произвольный танец состоится завтра, начало — в 13:15 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)