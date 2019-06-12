Риццо проведет летние сборы с Брайаном Орсером

Итальянский фигурист Маттео Риццо, победитель Универсиады-2019 в одиночном катании у мужчин, сообщил проведет летние сборы у канадского специалиста Брайана Орсера.

– Думаю, что опыт в Канаде даст мне много энергии и мотивации на следующий сезон, который для меня начнется на Lombardia Trophy, – приводит Golden Skate слова Риццо. – К следующему сезону мне нужно поставить еще один четверной прыжок, я буду делать два-три максимум в произвольной программе. Мне кажется, так я смогу конкурировать с победителями и призерами чемпионатов мира. Это моя цель на ближайшие сезоны. Затем я, конечно же, хотел бы хорошо подготовиться к Олимпиаде.

Я продолжу работать над новыми прыжками. Мне довольно легко удается вращать все эти тройные – лутц, флип и риттбергер, поэтому все зависит от летней подготовки. Я сделаю все возможное, чтобы выучить один из них. Работа над новыми прыжками занимает много времени. У меня его не было, лето – лучшее время для этого.

Напомним, что Орсер является тренером российской фигуристки Евгении Медведевой.

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