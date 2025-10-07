РИА Новости: Валиева пришла попрощаться с Тутберидзе перед переходом в академию Навки

Фигуристка Камила Валиева перед переходом в академию Татьяны Навки пришла попрощаться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что спортсменка подарила тренеру букет цветов.

1 октября стало известно, что Валиева будет тренироваться в академии Навки под руководством Светланы Соколовской.

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.