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Фигурное катание

15 мая 2025, 17:59

РИА: исполком ФФККР не одобрил переход Попова в Узбекистан

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стал давать свое одобрение на переход фигуриста Ивана Попова в сборную Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Соответствующий вопрос рассматривали на заседании исполкома 13 мая. Перед заседанием источник утверждал, что «все должно решиться положительно».

В настоящее время Попов тренируется под руководством Ирины Смирновой. Ранее он выигрывал чемпионат России по прыжкам в командном зачете, также неоднократно побеждал на всероссийских соревнованиях. На чемпионате России в 2024 году занял восьмое место.

Источник: РИА
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Иван Попов
Фигурное катание
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