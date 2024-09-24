Режиссер шоу Загитовой обратилась к критикам: «Займитесь уже своей жизнью»

Режиссер ледового шоу Алины Загитовой «Хранители времени» Светлана Краюшкина заявили, что видела лишь одну статью в СМИ, которая в положительном ключе описывала мероприятие.

Премьера шоу прошла 29 августа в Казани.

«Мне кажется, люди идут работать в «желтые» издания либо от безысходности, либо от беспринципности, либо из-за профнепригодности в области журналистики. Как мне кажется, ни один уважающий себя журналист не напишет никакую мерзопакостную статью.

И даже мы, выпустив шоу «Хранители времени», разбирали потом, естественно, статьи разные. И вот среди всего этого шквала мракобесия была всего лишь одна конструктивная, достаточно хорошая, честная, классная статья, с которой мы все полностью согласились. Потому что все не может быть идеально, да. Мы сами знаем какие-то вещи. А все остальное — это просто профнепригодная журналистская чушь», — сказала Краюшкина в истории на своей странице в социальных сетях.

Также режиссер раскритиковала людей, которые оставляли негативные комментарии в отношении шоу и его организаторов.

«И комментаторы эти... Да займитесь вы жизнью своей! Мне тоже много кто не нравится, но я же про них не пишу, не говорю. А вообще, на самом деле, мне все нравятся. Каждый человек достоин уважения. И неважно, сколько ему лет, неважно, что он делает, куда он стремится, идет. У всего есть причина, у всего есть следствие.

И если Вселенная дает какие-то возможности, значит, какой-то ресурс дан данной душе на данное воплощение. И если люди, команды как-то вот группируются, соединяются, пересекаются — значит, так надо. И это не вашего ума дело, займитесь вы собой, своей жизнью. Отстаньте», — добавила Краюшкина.

Ранее Загитова пожаловалась, что столкнулась с хейтом в отношении себя после того, как приняла решение подать заявку на президентский грант для финансирования своего будущего шоу «Алые паруса». Олимпийская чемпионка планирует провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге. Известный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял слова фигуристки, заявив, что ей следовало попросить людей жертвовать деньги на ее проект.