Режиссер шоу Загитовой назвала фигуристку очень умным человеком

Режиссер шоу Алины Загитовой Светлана Краюшкина в комментарии для «СЭ» рассказала, почему считает фигуристку очень умным человеком.

— Можете рассказать о нюансах взаимодействия с Алиной?

— Она очень умный человек. Ее глубина подхода к работе вызывает большое уважение. Она всегда вносит что-то свое, очень искреннее. Мы с ней в каком-то смысле говорим на одном языке — на языке души. Не про «хайпанем», а про «а как сделать по-настоящему, чтобы тронуло?»

У Алины есть сильные стороны, которые не могут не восхищать: трудолюбие — без него бы не было всех этих наград — и дипломатия, потому что с творческими людьми вроде меня работать непросто. Мы же порой все на эмоциях, а она умеет мягко, но четко собрать всех и вернуть в нужное русло. И что еще ценно, она не боится не знать. Она идет, узнает, спрашивает, учится. В команде у нас люди разных возрастов: кто-то совсем юный, кто-то опытный, я — где-то между. И ее настойчивость порой поражает.

— То есть работать не всегда просто?

— В плане времени — да, сложно. У нее свои плотные графики, у меня — свои. Но когда мы на связи, когда вместе, это живой диалог, партнерство. Она включена, она слышит, она в теме. Даже когда мы ей объясняем: «По законам драматургии вот это нельзя», — она: «А почему? А если сломать, переделать, найти новый ход?» И часто мы действительно так и делаем. Иногда у нас случаются очень жаркие споры, но творчески это очень продуктивно.