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6 июня 2025, 17:09

Режиссер шоу Загитовой назвала фигуристку очень умным человеком

Елена Федянина
Автор
Светлана Краюшкина, Ника Симонова, Алина Загитова, Алексей Ягудин, Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Режиссер шоу Алины Загитовой Светлана Краюшкина в комментарии для «СЭ» рассказала, почему считает фигуристку очень умным человеком.

— Можете рассказать о нюансах взаимодействия с Алиной?

— Она очень умный человек. Ее глубина подхода к работе вызывает большое уважение. Она всегда вносит что-то свое, очень искреннее. Мы с ней в каком-то смысле говорим на одном языке — на языке души. Не про «хайпанем», а про «а как сделать по-настоящему, чтобы тронуло?»

У Алины есть сильные стороны, которые не могут не восхищать: трудолюбие — без него бы не было всех этих наград и дипломатия, потому что с творческими людьми вроде меня работать непросто. Мы же порой все на эмоциях, а она умеет мягко, но четко собрать всех и вернуть в нужное русло. И что еще ценно, она не боится не знать. Она идет, узнает, спрашивает, учится. В команде у нас люди разных возрастов: кто-то совсем юный, кто-то опытный, я — где-то между. И ее настойчивость порой поражает.

— То есть работать не всегда просто?

— В плане времени — да, сложно. У нее свои плотные графики, у меня — свои. Но когда мы на связи, когда вместе, это живой диалог, партнерство. Она включена, она слышит, она в теме. Даже когда мы ей объясняем: «По законам драматургии вот это нельзя», — она: «А почему? А если сломать, переделать, найти новый ход?» И часто мы действительно так и делаем. Иногда у нас случаются очень жаркие споры, но творчески это очень продуктивно.

Алина Загитова и&nbsp;Евгения Медведева.Медведева приняла Загитову за аферистку. Две великие фигуристки помирились

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Алина Загитова
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