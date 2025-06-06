Режиссер и автор идеи шоу «Ассоль»: «Бывает ссоримся, но Загитова всегда мирит, сплачивает»

Режиссер и автор идеи шоу «Ассоль» Светлана Краюшкина ответила на вопрос о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Алина дипломат. Мы, творческие, бывает ссоримся, выходим из себя, эмоционируем. Алина всегда мирит, сплачивает. Еще она всегда знает, чего хочет, это касается всего, музыки, костюмов, хореографии, и не всегда это видение совпадает с моим», — сказала Краюшкина.

«Ассоль» — шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». Также в нем примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Дмитрий Соловьев и Артур Гачинский.

Рок-мюзикл на льду «Ассоль» пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.