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Решение по заявке Загитовой на ледовое шоу за 75 миллионов рублей озвучат в декабре

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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президентский фонд культурных инициатив принял заявку олимпийской чемпионки Алины Загитовой на грант в размере 74,7 миллиона рублей на организацию ледового шоу «Алые паруса». Решение будет озвучено в декабре.

«На данный момент заявка успешно прошла валидацию и поступила на экспертизу. Дальнейшую ее судьбу определят независимые эксперты. Итоги конкурса будут подведены в декабре», — приводит ТАСС слова департамента коммуникаций фонда.

Ранее Загитова пожаловалась, что столкнулась с хейтом в отношении себя после того, как приняла решение подать заявку на президентский грант для финансирования своего будущего шоу «Алые паруса». Олимпийская чемпионка планирует провести его в 2025 году в Санкт-Петербурге. Известный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял слова фигуристки, заявив, что ей следовало попросить людей жертвовать деньги на ее проект.

Источник: ТАСС
Алина Загитова
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