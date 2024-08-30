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Решение по делу «Академии Плющенко» и Парсеговой отложили на 2 сентября

Константин Белов
Корреспондент
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Арина Парсегова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

30 августа в Никулинском районном суде состоялось заседание по рассмотрению иска академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой. Суд перенес заседание по рассмотрению данного дела на 2 сентября, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

В 2023 году Парсегова покинула академию Плющенко и начала работать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

17 июля в суде рассматривалось дело о претензиях на сумму 1,9 миллиона рублей к маме 12-летней фигуристки Арины Парсеговой со стороны «Ангелов Плющенко». На этом заседании стороны Натальи подала встречное исковое заявление. Суд его принял.

Арина Парсегова и&nbsp;Евгений Плющенко. «Мы подаем встречный иск». «СЭ» побывал на суде «Ангелов Плющенко» и Парсеговой

Арина Парсегова
Евгений Плющенко
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