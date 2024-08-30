Решение по делу «Академии Плющенко» и Парсеговой отложили на 2 сентября

30 августа в Никулинском районном суде состоялось заседание по рассмотрению иска академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой. Суд перенес заседание по рассмотрению данного дела на 2 сентября, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

В 2023 году Парсегова покинула академию Плющенко и начала работать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

17 июля в суде рассматривалось дело о претензиях на сумму 1,9 миллиона рублей к маме 12-летней фигуристки Арины Парсеговой со стороны «Ангелов Плющенко». На этом заседании стороны Натальи подала встречное исковое заявление. Суд его принял.