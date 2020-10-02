Российская фигуристка Алина Загитова в программе «Вечерний Ургант» рассказала, как работает с репетитором по постановке речи накануне съемок шоу «Ледниковый период».

«У меня есть специальный репетитор по речи. Я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать. Репетитор меня просит разговаривать везде, где есть время. Еду в машине с мамой, кладу эту пробку в рот и начинаю там скороговорки или текст какой прохожу. Эта пробка для того, чтобы губы были разработаны. Она говорит, что у меня ленивые губы. Поэтому я их тренирую», — сказала Загитова.