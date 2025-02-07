Лайшев: «Валиевой не нужно отдавать медали, она их честно заработала»

Бывший руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев призвал фигуристку Камилу Валиеву не возвращать честно заработанные медали.

Ранее сообщалось, что 18-летняя спортсменка не вернула медали, которых ее лишили решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Западные спортивные деятели недостойны, чтобы Камила общалась с ними. Валиевой не нужно отдавать медали. Что хотим, то и делаем со своими наградами. Она их честно заработала и имеет право распоряжаться ими сама. А прогнившее общество обманщиков не должно ей в этом подсказывать!» — цитирует Лайшева РИА «Новости».

В январе 2024 года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года, срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. В связи с аннулированием результатов за этот период фигуристка лишилась олимпийской медали в командных соревнованиях, золота чемпионата Европы-2022, а также золота, серебра и бронзы чемпионатов России.