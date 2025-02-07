Лайшев: «Валиева правильно сделала, что не вернула медали»

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поддержал фигуристку Камилу Валиеву в решении не возвращать медали, которых она была лишена решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«И правильно сделала Валиева, что не вернула медали. Не забывайте о том, какой беспредел устроили не только с Камилой, но и со всеми российскими спортсменами. Это просто безобразие! Западные спортсмены могут принимать допинг, оправдывая его простудой, и им это прощают. А к нашим спортсменам придираются со страшной силой. А Камила Валиева — умница и молодец, она заслужила эти медали. Она достойно прошла этот путь, когда ее терроризировал Международный союз конькобежцев (ISU)», — приводит слова Лайшева «ВсеПроСпорт».

Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года.

9 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.