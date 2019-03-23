Рекордный и золотой: прокат произвольного танца Пападакис и Сизерона. Видео

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали победителями чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме в танцах на льду.

Они набрали за произвольный танец 134,23 балла, обновив мировой рекорд. Предыдущее достижение дуэт установил в январе на чемпионате Европы в Минске - 133,19. Французы также обновили рекорд по сумме баллов, набрав 222,65 (предыдущий был установлен ими же также на первенстве Европы - 217,98).

Напомним, что Пападакис и Сизерон также обновили мировой рекорд за прокат ритм-танца. В текущем сезоне они также становились победителями чемпионата Европы.

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