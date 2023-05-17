Редактор фанбука Трусовой назвала три характерные черты российской фигуристки

Евгения Фоменко, редактор фанбука призера Олимпийских игр Александры Трусовой, назвала три характерные черты фигуристки.

«Я бы сказала, что она упорная. Она достаточно сдержанна. И мне очень понравилось, что она достаточно приземленный человек. Не знаю, как это описать», — приводит «Чемпионат» слова Фоменко.

Фанбук фигуристки выйдет в понедельник, 29 мая 2023 года.

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).