Действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин отметил, что умение общаться залом приходит с опытом.

— С публикой спортсме тоже должен работать, — цитируют «РИА «Новости» Самарина. — Такой у нас вид спорта. Когда получается почувствовать отдачу от зрителей, от судей, это реально помогает кататься. Не говоря уже о том, что реакция зала вполне способна повлиять на вторую оценку.

Просто этому не учат. Умение общаться с залом приходит, скорее, с опытом, от старта к старту. Хотя мы пытаемся работать в тренировках и над этим тоже.

Самарин выступит на предсезонном турнире Nepela Memorial. Короткая программа мужчин на турнире начнется в 20.10 (по московскому времени).