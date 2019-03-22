Реакция Медведевой на лучший прокат в сезоне. Видео

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме. 19-летняя спортсменка набрала 223,80 балла по сумме двух программ.

В произвольной программе двукратная чемпионка мира практически без ошибок исполнила все заявленные элементы - она допустила небольшую помарку на приземлении с двойного акселя. Медведева получила 149,57 балла за свой прокат - это ее лучший результат в сезоне. Она эмоционально отреагировала на оценки.

🤩 How it feels when you are @JannyMedvedeva and take over the lead of #WorldFigure with a new seasons best !!



The Ladies are on 🔥🔥 !#FigureSkating pic.twitter.com/NLqW5vP2vn – ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 22 марта 2019 г.

Напомним, Медведева также является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.

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