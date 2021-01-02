Реакция Медведевой на четверной лутц Трусовой. Видео

Фан-страница в Instagram российской фигуристки Александры Трусовой опубликовала видео реакции олимпийского призера, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой на ее четверной лутц в показательных выступлениях на чемпионате России.

На соревнованиях в Челябинске Трусова заняла третье место, проиграв ученицам Этери Тутберидзе, Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.