Реакция Медведевой на четверной лутц Трусовой. Видео
2 января 2021, 23:45
Фан-страница в Instagram российской фигуристки Александры Трусовой опубликовала видео реакции олимпийского призера, двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой на ее четверной лутц в показательных выступлениях на чемпионате России.
На соревнованиях в Челябинске Трусова заняла третье место, проиграв ученицам Этери Тутберидзе, Анне Щербаковой и Камиле Валиевой.
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