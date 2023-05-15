Реабилитолог рассказал, зачем привозить немецких врачей к Костомарову

Врач-реабилитолог, травматолог-ортопед Константин Терновой прокомментировал информацию, что врачи из Германии могут приехать в Россию для установки протезов прославленному фигуристу Роману Костомарову.

«Почему могут привлечь иностранных специалистов для установки протезов? В России нет промышленности индивидуальных протезов. Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Мы не можем производить протезы, которые бы подходили Роману. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии, где производство подобных протезов очень развито. Ездить сейчас ему не рекомендуется, а вот приехать к нему могут», — приводит слова Тернового Sport24.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Напомним, что 10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза Костомарову провели несколько ампутаций.