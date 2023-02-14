Специалист по протезам о Костомарове: «Для фигурного катания тяжело подобрать протезы, но это возможно»

Разработчик протезов Максим Ляшко оценил, что в будущем ждет фигуриста Романа Костомарова, который лишился нескольких конечностей в результате пребывания в больнице с пневмонией.

«Современные технологии позволяют восстановить активность человека, который по тем или иным причинам потерял конечности. Технологии не стоят на месте, поэтому технически протезирование может помочь спортсменам даже принимать какое-то участие в физических нагрузках. Для фигурного катания, конечно, будет тяжело сформировать и подобрать протезы, но это возможно», — приводит слова Ляшко Sport24.

Также протезист рассказал, что от пациента потребуется много сил для того, чтоб привыкнуть к протезам.

«Период привыкания к протезам и реабилитации после ампутации достаточно трудный и требует большого количества ресурсов. Потребуется очень много сил от пациента, он должен практически заново учиться взаимодействовать со своим телом. Сроки полного привыкания у всех разные в зависимости от уровня ампутации. Протезы — инструмент. Насколько они будут эффективны будет завесить от самого пациента и врачей, которые подбирали протез», — сказал Ляшко.

14 февраля сообщалось, что госпитализированному Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Затем мама спортсмена Валентина Костомарова опровергла эту информацию.

7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. Его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.