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«Разберитесь в себе — почему происходят переходы?» Плющенко обратился к штабу Тутберидзе

14:05
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Фото "СЭ"
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Фото "СЭ"
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Руководитель «Ангелов Плющенко» в интервью «СЭ» призвал штаб Этери Тутберидзе найти в себе причины уходов фигуристов из «Хрустального».

— Давайте прекратим разговоры, что кто-то кого-то перетащил за «бабки», — сказал Плющенко. — Сколько можно нести чепуху про перекупку? Спортсмен перешел сам. Если у спортсмена все хорошо, архисложно его переманить за деньги. Невозможно. У нас не футбол или хоккей с клубной системой. Меня тоже пытались в свое время переманить, но я верил Алексею Николаевичу Мишину. Хотя в Америку уехать рвался.

Так что перестаньте нести всякий бред — это я и штабу, и болельщикам, примите это как должное. И разберитесь в себе — почему так происходит. (Дмитрий Кузнецов)

Эксклюзивное интервью с Евгением Плющенко читайте на сайте «СЭ»

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