Чемпионка Европы Алена Косторная отметила, что считает олимпийскую чемпионку Алину Загитову примером для подражания, а двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву очень сильной психологически.

— Я равняюсь на Алину Загитову, — рассказала Косторная в прямом эфире Instagram. — Алина — это идеальный пример для подражания. Я всегда на нее смотрела — если у нее что-то не получалось, то она по сто раз заходила на этот элемент. Я считаю, что она уже как наставник. И мы очень хорошо общаемся.

Медведева? Такой силы характера, как у Жени, я не видела ни у одного человека.

В этом сезоне Косторная стала также победительницей Финала Гран-при и серебряным призером чемпионата России. 16-летняя фигуристка также должна была принять участие в чемпионате мира с 18 по 22 марта в канадском Монреале, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.