Рассмотрение дела «Ангелов Плющенко» против Парсеговой отложено до 30 июля

Судья Никулинского районного суда Москвы отложила рассмотрение дела о претензиях «Ангелов Плющенко» к Наталье Парсеговой в связи с подачей встречного иска и необходимостью ознакомления с документами, приобщенными к делу.

17 июля в суде рассмотривалось дело о претензиях на сумму 1,9 миллиона рублей к маме 12-летней фигуристки Арины Парсеговой со стороны «Ангелов Плющенко».

На этом заседании сторона Натальи подала встречное исковое заявление. Суд его принял.