Расписание турнира Kinoshita Group Cup 2026 на 5 сентября
В субботу, 5 сентября, в Токио пройдет второй соревновательный день международного турнира серии Challenger Kinoshita Group Cup-2026. Соревнования принимает Tokyo Tatsumi Ice Arena. В программе дня — короткая программа спортивных пар, ритм-танец и произвольная программа мужчин.
«СЭ» публикует расписание соревнований на 5 сентября. Время начала — московское.
Расписание Kinoshita Group Cup на 5 сентября
5 сентября, суббота
08.00. Спортивные пары. Короткая программа.
09.30. Танцы на льду. Ритм-танец.
11.50. Мужчины. Произвольная программа.
После мужского турнира состоится церемония награждения.
В мужском турнире выступают Петр Гуменник, Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. Марк Кондратюк 3 сентября снялся с соревнований, вместо него был заявлен Дикиджи.
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