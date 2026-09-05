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Расписание турнира Kinoshita Group Cup 2026 на 5 сентября

Расписание турнира Kinoshita Group Cup 2026 на 5 сентября

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Петр Гуменник.
Фото Global Look Press

В субботу, 5 сентября, в Токио пройдет второй соревновательный день международного турнира серии Challenger Kinoshita Group Cup-2026. Соревнования принимает Tokyo Tatsumi Ice Arena. В программе дня — короткая программа спортивных пар, ритм-танец и произвольная программа мужчин.

«СЭ» публикует расписание соревнований на 5 сентября. Время начала — московское.

Расписание Kinoshita Group Cup на 5 сентября

5 сентября, суббота

08.00. Спортивные пары. Короткая программа.

09.30. Танцы на льду. Ритм-танец.

11.50. Мужчины. Произвольная программа.

После мужского турнира состоится церемония награждения.

В мужском турнире выступают Петр Гуменник, Евгений Семененко и Владислав Дикиджи. Марк Кондратюк 3 сентября снялся с соревнований, вместо него был заявлен Дикиджи.

Фигурное катание: последние новости, результаты соревнований, расписание турниров и выступления российских фигуристов

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Петр Гуменник
Фигурное катание
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