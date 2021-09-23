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Расписание первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

21:12

В Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию.

Соревнования возобновятся завтра, 24 сентября. Произвольную программу покажут женщины и мужчины, а пары — короткую программу.

Кубок России

Сызрань

1-й этап

24 сентября

Женщины, произвольная программа — 12.45 (время начала указано московское)

Мужчины, произвольная программа — 15.30

Пары, короткая программа — 19.45

25 сентября

Пары, произвольная программа — 15.10

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Евгений Петров все материалы автора

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