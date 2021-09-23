Расписание первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани
21:12
В Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию.
Соревнования возобновятся завтра, 24 сентября. Произвольную программу покажут женщины и мужчины, а пары — короткую программу.
Кубок России
Сызрань
1-й этап
24 сентября
Женщины, произвольная программа — 12.45 (время начала указано московское)
Мужчины, произвольная программа — 15.30
Пары, короткая программа — 19.45
25 сентября
Пары, произвольная программа — 15.10
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