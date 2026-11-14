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Расписание 5-го этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске на 14 ноября 2026

Гран-при России в Омске: расписание соревнований на 14 ноября

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лев Лазарев.
Фото Global Look Press

В субботу, 14 ноября, в Омске стартует пятый этап Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27. В первый соревновательный день на «G-Drive Арене» пройдут ритм-танцы, короткие программы женщин, мужчин и спортивных пар.

Первыми на лед выйдут участники танцевального турнира. Программа стартует в 11.00 по московскому времени. Завершат день спортивные пары.

«СЭ» публикует расписание соревнований Гран-при России в Омске на 14 ноября. Время начала — московское.

Расписание Гран-при России в Омске 14 ноября

14 ноября, суббота

11.00. Танцы на льду. Ритм-танец.

12.30. Женщины. Короткая программа.

13.55. Церемония открытия.

14.25. Мужчины. Короткая программа.

16.05. Спортивные пары. Короткая программа.

Кто выступит 14 ноября

В мужском одиночном катании заявлены 12 фигуристов, включая Марка Кондратюка, Льва Лазарева, Арсения Федотова, Николая Угожаева и Артемия Маринина.

В женском турнире выступят Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Лидия Плескачева и другие участницы.

В танцах на льду среди претендентов на медали — Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

Где смотреть Гран-при России 14 ноября

Прямые онлайн-трансляции всех четырех дисциплин организует «Первый канал» на сайте 1tv.ru. Первые прокаты начнутся в 11.00 мск.

В воскресенье, 15 ноября, фигуристы представят произвольные программы и произвольный танец. Первый старт заключительного дня запланирован на 10.00 мск.

Фигурное катание: календарь Гран-при России, расписание прокатов, результаты, оценки судей и последние новости — на «СЭ»

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Иван Букин
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Александра Степанова
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