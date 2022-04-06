Распался танцевальный дуэт Арина Ушакова — Максим Некрасов

Тренер Алексей Горшков сообщил, что распался российский танцевальный дуэт Арина Ушакова — Максим Некрасов.

«Распалась пара Арина Ушакова — Максим Некрасов. Арина, скорее всего, закончила карьеру. Максим встал в пару с Лизой Пасечник, которая каталась с Димой Блиновым. В финале Кубка России они были вторыми.

На тренировках мы практикуем коллективные занятия, и ребята иногда меняются партнерами, чтобы лучше почувствовать какие-то моменты, нюансы. И вот Макс с Лизой как-то сразу подошли друг другу. Так что никого не удивило, когда после активной фазы сезона они пришли и сообщили, что хотят кататься вместе. Мы их поддержали", — приводит слова Горшкова сайт ФФККР.

Ушакова и Некрасов являются бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряными призерами юниорского финала Гран-при (2018/19), победителями и призерами этапов Гран-при среди юниоров.