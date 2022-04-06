Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:38

Распался танцевальный дуэт Арина Ушакова — Максим Некрасов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер Алексей Горшков сообщил, что распался российский танцевальный дуэт Арина Ушакова — Максим Некрасов.

«Распалась пара Арина Ушакова — Максим Некрасов. Арина, скорее всего, закончила карьеру. Максим встал в пару с Лизой Пасечник, которая каталась с Димой Блиновым. В финале Кубка России они были вторыми.

На тренировках мы практикуем коллективные занятия, и ребята иногда меняются партнерами, чтобы лучше почувствовать какие-то моменты, нюансы. И вот Макс с Лизой как-то сразу подошли друг другу. Так что никого не удивило, когда после активной фазы сезона они пришли и сообщили, что хотят кататься вместе. Мы их поддержали", — приводит слова Горшкова сайт ФФККР.

Ушакова и Некрасов являются бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряными призерами юниорского финала Гран-при (2018/19), победителями и призерами этапов Гран-при среди юниоров.

Источник: https://fsrussia.ru/intervyu/6088-aleksej-gorshkov-nasha-sovmestnaya-rabota-isklyuchaet-rutinu.html
Фигурное катание
0
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Патроны возьмут от «Калашникова», гонки проведут по улицам, а Большунову дадут винтовку. Каким будет импортозамещение в биатлоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года перенесли из Хельсинки в Эспоо
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости