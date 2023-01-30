Распался дуэт выступавших за сборную Грузию российских фигуристов Купарадзе и Савельева

Россияне Дея Купарадзе и Данила Савельев, представлявшие сборную Грузии в танцах на льду, приняли решение больше не выступать вместе.

«Единственное, что могу сказать: так получилось. Вдаваться в подробности не могу», — приводит слова Савельева ТАСС.

Уроженец Нижнего Новгорода Савельев и 16-летняя Купарадзе, родившаяся в Москве, готовились к сезону у российских тренеров Екатерины Рублевой, Ивана Шефера и Сергея Плишкина. Оба спортсмена начинали свой путь в фигурном катании в спортивной школе в столичных Сокольниках.

На юниорском Кубке Босфора, который проходил в Стамбуле с 29 ноября по 3 декабря, Купарадзе и Савельев заняли шестое место. В сезоне-2021/22 на этапах Гран-при среди юниоров в Красноярске и польском Гданьске они показали 13-й результат.