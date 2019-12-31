Известный тренер Рафаэль Арутюнян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что ключевой фактор в возвращении олимпийский чемпионки Алины Загитовой на соревновательный лед — ее личная мотивация.

— Делать комментарии о том, что кому-то пора заканчивать, к примеру той же Загитовой, по моему убеждению, просто неэтично, — сказала Арутюнян. — Я, напротив, желаю ей долголетия в спорте. Но для этого ей нужно поменять свое отношение к профессии. Не стоит поддаваться на паническую установку: не попадешь в сборную и что же дальше-то делать? Обидеться, застрелиться? Нужно найти причины проблем и начать их решать. Если она правда хочет продолжать, то должна прийти к тренеру и сказать: «Хочу!» Вопрос именно в мотивации, в желании.

— Но очевидно же, что ей придется усложняться технически для продолжения карьеры, учить четверной прыжок или тройной аксель...

— А что ей мешает? Поздновато? Лиза Туктамышева же прыгнула в 23 года свой четверной. Вот мы сравниваем нюансы тренировок в США и России — за океаном и у спортсмена, и у тренера полная свобода выбора. Я сам решаю, кого брать тренировать, а кого нет. Никакая федерация, никакой менеджмент не может повлиять на твое решение. Это твой личный бизнес. Например, я сейчас помогаю молодому талантливому юниору из американской сборной. Инициаторами выступили родители — они же тренеры мальчика. Я с удовольствием с ним работаю, хотя очень хорошо понимаю, что он потенциальный соперник моему ученику из Канады. Когда он попросился я просто не смог ему отказать, его желание тренироваться, и его мотивация просто зашкаливают, а здоровое соперничество это то, что приносит результат. Мне нравятся мотивированные ребята, не важно какого они возраста, главное правильно их воспитывать чтобы они превратились в грамотных атлетов. А что касается Загитовой, так она ничем не хуже Юдзуру, успешного долгожителя в нашем нелегком виде спорта. Она талантливая, красивая, на нее просто приятно смотреть. Так что свою судьбу спортсмен должен решать сам. Я же помню то время, когда я работал в России. К сожалению, часто мы тренеры, да и руководство, своим авторитетом пытались задавить спортсменов, а на мой взгляд, им нужно дать возможность самим во всем разобраться. (Екатерина Беспалова)