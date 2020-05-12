Рафаэль Арутюнян: «Почему никто не сказал, что Трусова совершила предательство, когда ушла к Тутберидзе от предыдущего тренера?»

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Александры Трусовой к Евгению Плющенко.

— Вот этого я вообще понять не могу. Почему же тогда никто из тренеров не сказал, что Трусова совершила предательство, когда ушла к Тутберидзе от своего предыдущего наставника Александра Волкова? — цитирует Арутюняна RT. — Получается, что все те, кто приходит в группу от других специалистов, ни разу не предатели, но становятся таковыми, когда уходят? Это даже смешно. На мой взгляд, так нельзя. Берете к себе спортсмена — скажите спасибо тому, кто его для вас подготовил. Уходят от вас — пожелайте удачи.