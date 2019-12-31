Рафаэль Арутюнян: «Не нужно соревновать девочек с женщинами. Это нечестно»

Известный тренер Рафаэль Арутюнян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что продолжает выступать за поднятие возрастного ценза в фигурном катании.

— Туктамышева держится на плаву уже восьмой взрослый сезон, постоянно технически совершенствуется, однако...

— Я скажу все то же: не нужно соревновать девочек с женщинами. Это нечестно! Я очень переживаю за всех спортсменов. И мне действительно очень обидно за повзрослевшую фигуристку, вложившую 12 лет своего труда, которая стала проигрывать 11-летней девочке с четверным прыжком. Система оценок несовершенна, и баллы, которые сейчас дают за четверной не являются объективным критерием хорошего катания — ни у девочек, ни у мальчиков. Единственным критерием является качество исполнения элементов. Система не учитывает естественное природное явление: девочка рано или поздно превратится в женщину. Это ведь факт!

И вот ребенок с легкостью прыгает четверные прыжки, а той успешной еще пару лет назад фигуристке говорят: знаешь, тебе бы стоило закончить. Но позже то и этой девочке с четверным прыжком так скажут, и следующей. Почему бы не разделить возрастные группы и не дать возможность всем честно бороться! Знаю, кто-то считает: он так говорит, потому что боится — в США же нет никого. Да ничего я не боюсь! Просто разделите: четверные прыжки и техничное катание — это сюда, женское — туда. И пусть у всех будет своя аудитория. Тогда, возможно, получилось бы избежать таких драм, как с Липницкой, Погорилой, Радионовой. (Екатерина Беспалова)